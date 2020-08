Secondo quanto riporta Sportmediaset, dalla Spagna sarebbe giunto un forte interesse per due giocatori rossoneri. L'Alaves, infatti, avrebbe chiesto informazioni ai rossoneri per Calabria e Laxalt, due giocatori in uscita dal Milan. Il club iberico, tuttavia, vorrebbe impostare le trattative sulla base di due prestuti, una formula che non convince il Milan.