Allegri: "A settembre torno ad allenare. Futuro? Non parlo ora"

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane come prossimo allenatore figura anche quello di Massimiliano Allegri. L'ultimo tecnico campione d'Italia sulla panchina dei rossoneri ha parlato ai microfoni di Agence France-Press, agenzia di stampa transalpina: "A settembre devo tornare. Altrimenti mi abituerò troppo ad essere in vacanza e non lavorerò mai più! Ho ancora altri tre mesi di ferie e va bene per me. Interesse del PSG? Non parlerò del mio futuro, perché non c'è nulla di cui parlare per ora, e anche perché sarebbe irrispettoso nei confronti degli altri allenatori farlo".