Amorim commenta il mercato del Milan: "Ne sono contento, ma..."

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

È soddisfatto fin qui delle operazioni di mercato?

"Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Se ci fate caso, tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com'è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".

LE ULTIME DA DI MARZIO SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

In merito ai possibili acquisti a gennaio del Milan, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky e grande esperto di mercato, ha dichiarato a news.bet365.it: "Penso che il Milan abbia fatto un buon mercato, inserendo tre giocatori forti. Moreira credo che possa essere un’ulteriore sorpresa e possa fare ancora meglio di quel che ci si aspetti; penso che possa essere uno dei top tre acquisti del calciomercato italiano. Cosa manca ai rossoneri? A gennaio avrà bisogno almeno di un difensore centrale, secondo me, per migliorare la propria affidabilità, visto che fino ad adesso il Milan ha subito troppi gol”.