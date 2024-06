Amrabat tornerà alla Fiorentina. È un profilo gradito alla dirigenza del Milan

Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma con ogni probabilità non ci rimarrà. Il centrocampista vorrebbe un'esperienza in Premier League, dove non ha brillato granché con lo United, eccezion fatta per la partita di FA Cup contro i vicini del City, che ha regalato un trofeo ai Red Devils. Una rondine però non fa Primavera e i 25 milioni per riconfermarlo - dopo i 10 di prestito dell'estate scorsa - appaiono davvero troppi. Quindi Amrabat tornerà in Italia con un anno in meno di contratto, che scade nel 2025, oltre all'intenzione di giocare la Champions League.

In questo senso il Milan potrebbe essere una destinazione (molto) gradita. Amrabat piace a Zlatan Ibrahimovic che lo vede come un giocatore differente da tutti quelli in rosa, anche perché probabilmente Bennacer, qualora dovesse arrivare una proposta, potrebbe salutare. La valutazione è realisticamente fra i 10 e i 15 milioni, mentre l'ingaggio non è un problema perché in viola prendeva meno della metà dei 4 netti a Manchester.

Queste le parole di Daniele Pradè qualche giorno fa sul centrocampista marocchino. "Dal Manchester United non abbiamo avuto nessuna risposta. Se mi chiedi se lo terrei, direi di sì, ma non mi sembra quello che ha nella testa Sofyan. Siamo andati più volte da lui a Manchester, ma è in Premier e penso che lì voglia rimanere".