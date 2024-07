Anche Depay nella shortlist: ma le richieste economiche sono elevate

Il Milan continuerà nella sua ricerca per un attaccante, anche dopo che Alvaro Morata avrà detto sì alla proposta rossonera, un consenso che dovrebbe arrivare nelle prossime ore dopo la finale di Euro 2024 che si giocherà questa sera a Berlino tra Spagna e Inghilterra. Da via Aldo Rossi, infatti, vorrebbero integrare il reparto offensivo anche con un terzo profilo, oltre a quelli dello spagnolo e di Luka Jovic già presente nella rosa. Per questa evenienza c'è un nuovo casting.

Al momento il profilo più gradito, secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina, è quello del tedesco del Borussia Dortmund Niclas Fullkrug. Nonostante i 31 anni e un contratto fino al 2026, il profilo del calciatore teutonico intriga di più il Milan rispetto a quello di Tammy Abraham, che è stato offerto dalla Roma. Fullkrug piace più anche di Memphis Depay che, pur avendo un appeal maggiore e potendo arrivare a parametro zero, ha richieste economiche sullo stipendio molto elevate per gli standard rossoneri.