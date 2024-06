Anche il Napoli su Gimenez, è l'alternativa a Lukaku insieme a Dovbyk

Così come il Milan, anche il Napoli è alla ricerca di una nuova prima punta in vista della prossima stagione, visto e considerato che con ogni probabilità Victor Osimhen andrà via dopo quattro anni, 108 presenze, 65 gol ed uno Scudetto.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte è quello del suo fedelissimo Romelu Lukaku, giocatore per il quale il Milan avrebbe fatto un (timido) sondaggio negli scorsi giorni con il Chelsea. Arrivare al belga, però, potrebbe risultare essere più complicato del previsto, visto che i Blues non hanno alcuna intenzione di cederlo in prestito, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis avrebbe iniziato a pensare in alternativa ad Artem Dovbyk del Girona o a Santiago Gimenez del Feyenoord, giocatori sul quale ci sarebbe anche in questo caso l'interesse del Diavolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.