André Trinidade è il calciatore che ha recuperato più palloni in tutto il mondo

vedi letture

Di solito quando si parla di mediani ci si riferisce a quei calciatori che si contraddistinguono per intensità e marcatura, ma carenti in altri aspetti del gioco come ad esempio il possesso palla. Questo discorso non vale assolutamente per André Trinidade, brasiliano classe 2001 che piace al Milan, che riesce a mescolare alla perfezione aspetti come il recupero palla alla capacità successiva di ribaltare, con qualità, l'azione.

Non a caso il brasiliano viene reputato essere uno dei migliori nel suo ruolo in Brasile, se non addirittura nel mondo. A confermarlo le statistiche raccolte nel 2023 dalla nota piattaforma Sofascore, che ha reso noto come André sia stato il calciatore che ha recuperato più palloni in tutto il mondo (406).