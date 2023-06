Arriva una conferma importante per il mercato del Milan: dopo Tonali, le cessioni saranno di altro tipo

MilanNews.it

La cessione di Sandro Tonali non è ancora stata ufficializzata, ma è stata praticamente definita: a breve, l'ormai ex numero 8 rossonero firmerà il suo nuovo contratto con il club inglese sulla base di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus; al Milan, inoltre, andranno circa 80 milioni di euro tra parte fissa e circa 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Sandro Tonali sarà l'unico big ad essere ceduto in questa sessione di mercato. È chiaro che non possa esserci la certezza assoluta perché niente, tranne le firme, è da dare per sicuro nel calciomercato, ma l'intenzione di Giorgio Furlani è la seguente: Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao e gli altri pezzi importanti della rosa non saranno ceduti e saranno a disposizione di Stefano Pioli per la stagione che comincerà il 10 luglio con il raduno a Milanello.A incrementare, se possibile, il bottino ricevuto da Tonali, sarà un altro tipo di cessioni. Il Milan, d'altronde, vorrebbe liberarsi di diversi ingaggi pesanti: Rebic e Origi sono in uscita e si attendono offerte che convincano i due calciatori a lasciare il lauto stipendio che percepiscono da via Aldo Rossi, Ballo-Touré ha offerte da Fulham e Hoffenheim e potrebbe partire, non da escludere l'uscita di De Ketelaere in caso di offerta importante, così come si attendono proposte per Messias e Saelemaekers.