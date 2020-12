AS - Il Milan pensa a Jovic in prestito con diritto di riscatto. La formula però non convince il Real Madrid

Il Milan sta cercando un vice Ibrahimovic e per questo avrebbe messo nuovamente gli occhi su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. A riferirlo è AS che spiega che i rossoneri potrebbero fare un tentativo con gli spagnoli per prendere il centravanti serbo in prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince più di tanto i Blancos. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei contatti con l'agente di Jovic per capire se ci sono i presupposti per aprire una trattativa.