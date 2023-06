Attacco Milan, la prossima settimana nuovi incontri per Chukwueze e Nelson

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport indica i nomi di Samuel Chukwueze e Reiss Nelson come due dei più caldi del mercato rossonero del momento. Secondo la testata, sono in programma dei nuovi incontri la prossima settimana per discutere le situazioni dei due giocatori. Per Chukwueze il Villareal chiede almeno 25 milioni, mentre Nelson è in scadenza con l'Arsenal ma potrebbe rinnovare.