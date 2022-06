Baiocchini: "Interesse reale del PSG per Sanches. Può essere un problema per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuele Baiocchini, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sulla notizia legata ad un inserimento del PSG per Renato Sanches, centrocampista del Lille che piace tanto al Milan: “Sono ribalzate voci dalla Francia che parlano di un interesse del PSG per Renato Sanches. Abbiamo verificato che questo interesse è reale, il PSG cerca centrocampisti nonostante abbia una rosa molto folta. Un centrocampista come Renato Sanches potrebbe far comodo, questo può essere un problema per il Milan”.