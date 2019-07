Baiocchini: "Suso tra i giocatori valutati dalla Roma ma ancora non c'è trattativa"

Intervenuto nell'edizione serale di Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato del Milan.

SU VERETOUT - “Da quello che abbiamo capito, come offerta alla fiorentina è avanti la Roma che offre 16 più due di bonus, il Milan 15 più due di bonus. Ieri c’è stato l’incontro con il Milan ma la Fiorentina ha sentito anche la Roma. Nell’affare con il Milan non dovrebbe rientrare Biglia, la Fiorentina vuole monetizzare. La Roma sembra in vantaggio ma sarà il giocatore a decidere cosa fare. Veretout è in bilico ora tra Roma e Fiorentina”



SU SUSO - “La Roma deve prendere un giocatore che sostituisca El Shaarawy. Suso è un giocatore del quale la Roma ha parlato in diverse sessioni di mercato. La Roma si è informata sui costi dell’operazione. Non è una trattativa decollata ma è un nome che resta lì tra i profili valutati. La clausola di Suso scade il 15 Luglio, da lì in poi per prendere Suso bisogna trattare col Milan”