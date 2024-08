Bennacer titolare contro il Torino, ma non è comunque da escludere una sua cessione

vedi letture

Nella serata di ieri Ismael Bennacer è partito titolare nel primo XI iniziale di Paulo Fonseca alla guida del Milan. L'algerino, ancora lontano dalla condizione ottimale, non ha brillato ma non ha neanche fatto così tanto male, a differenza di altri compagni che invece farebbero meglio a resettare completamente la testa e ripartire da Parma come se ieri nulla fosse successo.

La titolarità potrebbe essere sinonimo di conferma per Ismael Bennacer, ma secondo Tuttosport non è comunque da escludere una cessione dell'algerino in questo calciomercato. Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano, potrebbe infatti arrivare una prima offerta dall'Arabia Saudita, da parte dell'Al-Qasdiah o del più gettonato Al-Hial, con il centrocampista che vedrebbe di conseguenza concretizzarsi il suo desiderio di andare a giocare in medio oriente.

Come raccontanto in precedenza già su questi lidi, Bennacer non forzerà però la presa con il Milan, che lo lascerà partire solo difronte ad un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Qualora questa dovesse arrivare, l'algerino verrebbe ceduto e l'assalto a Manu Koné del Borussia Monchengladbach sarebbe consequenziale.