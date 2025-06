Bianchin: "Modric in questo momento è a Fiume. I soldi non sono la priorità: vuole una sfida affascinante"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric al Milan, voce che si è fatta molto forte nelle ultime ore e che potrebbe avere uno sviluppo definitivo nelle prossime ore: "Il Milan è deciso a portare Luka Modric in rossonero e vuole farlo in fretta. La trattativa tra il capitano della Croazia e il club per cui tifava da bambino è proseguita anche in queste ore, il ds Tare ha raggiunto il giocatore a Rijeka nel ritiro della nazionale croata e c’è ottimismo per arrivare a un accordo che faccia tutti contenti. Quando? In pochissimo tempo. Non siamo ancora alla stretta di mano ma un dialogo è in corso e l’idea porta a un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. La cifra? Presto per dirlo, ma potrebbe non essere lontana dai 3-3,5 milioni netti per la stagione 2025-26.

Modric in questo momento è a Fiume, o Rijeka, la città in cui la Croazia sta preparando le partite con Gibilterra e Repubblica Ceca. Andrà in campo venerdì e lunedì ma, tra un allenamento e l’altro, penserà al suo futuro. La certezza è che i soldi per lui non sono la priorità. Vuole giocare un altro anno e cerca una sfida affascinante. Il Milan sembra perfetto".