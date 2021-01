BILD - Il Milan ci ha provato per Jovic, il serbo ha rifiutato perché voleva certezze sulla titolarità

Stando a quanto riportato dalla BILD, il Milan, oltre a Wolverhampton e West Ham, ha provato a prendere in prestito Luka Jovic durante questa finestra di calciomercato. L'attaccante, che era in uscita dal Real Madrid, ha però perferito tornare in Germania all'Eintracht Francoforte, il suo ex club prima del trasferimento in Spagna. Il serbo ha rifiutato la proposta dei rossoneri perché non ha ricevuto garanzie sulla titolarità: il classe '97 ha lasciato Madrid proprio per tornare a giocare con regolarità, al Milan invece avrebbe avuto inevitabilmente la concorrenza di un campione come Zlatan Ibrahimovic.