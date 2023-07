Bologna, per la fascia ecco Ballo-Touré: gli emiliani lo vorrebbero in prestito

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Bologna cerca una pedina per la fascia sinistra e nell'attesa di capire se potrà riportare Andrea Cambiaso all'ombra del Dall'Ara, la società felsinea vaglia tutte le alternative. Una di queste, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, è il terzino senegalese del Milan Fodè Ballo-Tourè. Thiago Motta non è stato rapito dal giocatore ma non appena rientrerà a Casteldebole valuterà se dare l'ok per questo tipo di operazione. Trattativa che il Bologna vorrebbe concludere con un prestito: l'ingaggio da 2 milioni di Ballo supera il tetto massimo di 1.5 fissato dai rossoblu per quest'anno.