Cagliari, caccia ad un nuovo attaccante: Colombo del Milan in cima alla lista

Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio alla caviglia di Gianluca Lapadula. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il primo nome in cima alla lista dei sardi è Lorenzo Colombo, centravanti del Milan che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Lecce. La destinazione sarebbe gradita al giovane prodotto del settore giovanile rossonero.