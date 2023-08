Calafiori rimane un obiettivo: la trattativa decollerà solo dopo l'addio di Ballo

Riccardo Calafiori, terzino cresciuto nella Roma e dalla scorsa stagione in forza al Basilea in Svizzera, rimane un obiettivo del Milan che cerca di rinnovare il ruolo di vice Theo Hernandez. Come riferisce il Corriere dello Sport, però, la trattativa non potrà entrare nel vivo finché la dirigenza rossonera non avrà la certezza di dover colmare un buco in quel ruolo: in altre parole, il Milan deve aspettare che esca l'attuale vicario di Theo, Fodè Ballo-Tourè. Solo poi il Diavolo potrà affondare su Calafiori.