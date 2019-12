Camavinga, il Milan sfida Liverpool e Psg per il classe 2002

Il progetto del Milan giovane continua. Alla ricerca di nuovi talenti da tesserare e potenzialmente futuri craque del calcio mondiale, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Eduardo Camavinga, talentuoso esterno francese in forza al Rennes. Sul classe 2002, già titolarissimo tra i transalpini, secondo quanto riporta France Football ci sarebbe l'interesse del Milan, del Liverpool e del Psg. Una concorrenza di primo ordine per i rossoneri che dovranno provare a bruciare i due giganti del mercato per aggiudicarsi un talento dal futuro molto interessante.