Carrasco vuole tornare in Europa, la moglie: "Offerte anche dall'Italia, ma non c'è ancora nulla di firmato"

Yannick Carrasco punta al ritorno in Europa. L'attaccante belga un anno dopo aver lasciato l'Atletico Madrid per la squadra cinese Dalian Yifang spera di trasferirsi in Premier League e la moglie Noemie Happert ha dichiarato ai microfoni del portale belga RTFB che ci sono diversi club interessati al marito: "Stanno accadendo tante cose. E' stato chiamato da diversi club, interessati a lui. Le offerte sono arrivate da Germania, Spagna, Inghilterra e dall'Italia, ma non c'è nulla di concreto, non è ancora stato firmato niente. Manchester United? Sì, sono interessati. Non lo nascondo, ma non c'è nulla di firmato. Yannick e il suo club partiranno per la Spagna oggi in vista della nuova stagione. Si trova bene in Cina, ma c'è una cultura molto diversa. Vedremo quali saranno gli sviluppi, forse torneremo in Europa".