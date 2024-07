Ceccarini: "Con Pavlovic principio di accordo, ora serve trovare quello con il Salisburgo"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato ha scritto così nel corso del suo editoriale su TuttoMercatoWeb, parlando delle mosse in entrata del Milan e focalizzandosi sugli obiettivi in attacco. Ecco le parole su Pavlovic e Fofana.

"I contatti vanno avanti. I rossoneri lavorano anche per un rinforzo in difesa e a centrocampo. Pavlovic è il l’opzione preferita. Con lui c’è già un principio d’accordo ora serve trovare quello con il Salisburgo. Stesso discorso per Fofana. Anche qui si lavora per raggiungere un’intesa con il Monaco"