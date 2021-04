Ceccarini: "Gigio-Milan fase di stallo. Ilicic più di un’idea"

Tra Donnarumma e il Milan la situazione è di stallo. Il club rossonero ha presentato finora al giocatore due offerte, che però non sono state accolte. La prima era intorno ai 7 milioni di euro, la seconda più recente intorno agli 8. Nonostante un importante sforzo economico da parte della società non è stato ancora trovato un accordo. La richiesta, formulata tramite il suo agente Mino Raiola, è molto più alta, di almeno 10 milioni di euro. Ormai alla scadenza del contratto mancano tre mesi e la situazione è ancora molto fluida. Il Milan confida nell'attaccamento di Gigio alla maglia ma allo stesso tempo non può fare di più. Maldini e Massara giudicano l'offerta assolutamente congrua anche in virtù della situazione economica attuale del calcio che risente della pandemia. Il Milan punta almeno ad un rinnovo triennale e anche questo è un altro punto su cui si sta discutendo da tempo. Gli scenari sono ancora aperti. È chiaro che più passa il tempo e più la situazione rischia di complicarsi. Il Milan, sempre a caccia di un trequartista, sta valutando anche l'opzione Ilicic. Se ci dovesse essere un’apertura da parte dell’Atalanta, i rossoneri potrebbero fare un tentativo.