Ceccarini: "Lenglet pista non semplice per il Milan, ma da considerare aperta"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: "Per il Milan intanto è in arrivo un difensore. Il ritorno di Gabbia è ormai a un passo e dovrebbe realizzarsi in settimana. Una soluzione ideale, visto che conosce bene l’ambiente.

Il club rossonero però potrebbe non fermarsi qui nel senso che sta pensando anche ad una doppia operazione. Infatti si continua a valutare Lenglet. Pista non semplice ma da considerare aperta. Sempre sul fronte del difensore c’è anche un’altra opzione per il Milan. Si tratta di Kehrer. Sul centrale del West Ham c’è molto interesse. Anche la Roma si sta inserendo ma la concorrenza principale arriva dalla Ligue 1 dove non manca il movimento: Nizza, Monaco e Rennes hanno infatti alzato il pressing. Il Milan in questo reparto lavora anche per il futuro. Un’altra opzione sul tavolo è rappresentata da Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth. La strada, che i rossoneri intendono percorrere, è quella di provare a bloccarlo adesso per poi prenderlo in estate quando l'inglese si libererà a parametro zero. Sull’attacco resta sempre Guirassy il nome più caldo. Il giocatore è pronto a lasciare lo Stoccarda anche a gennaio. L’ostacolo è l’ingaggio, anche se Il pericolo più grande per i rossoneri rimane la Premier".