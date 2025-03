Chelsea e Aston Villa su Maignan: i Blues lo seguono da oltre un anno

Chelsea e Aston Villa hanno messo gli occhi su Mike Maignan. Stando a quanto riportato da TEAMtalk, il portiere del Milan e titolare indiscutibile della Nazionale francese, potrebbe essere disponibile sul mercato per un prezzo vantaggioso. Considerato come uno dei migliori portieri a livello mondiale, dimostrato di recente anche ai rigori contro la Croazia in UEFA Nations League, i Blues lo stanno monitorando da vicino da oltre un anno e hanno mantenuto contatti costanti con l'entourage del giocatore.

Occasione. Anche i Villans hanno mostrato un serio interesse per Maignan, sebbene non abbia ancora compiuto passi concreti per acquistarlo. La squadra di Unai Emery continuerà a monitorarlo durante questa stagione, cercando di trovare il sostituto ideale a lungo termine per Emiliano 'Dibu' Martinez. Come noto, il rinnovo di Magic Mike sta tardando ad arrivare e l'attuale contratto ha validità fino al 2026, per questo i due club di Premier League ne vorrebbero approfittare.

A prezzo di saldo. Il Milan ha avuto una stagione deludente finora e attualmente si trova al nono posto in classifica di Serie A, a sei punti dalla zona Champions League. Per questo, secondo il medium inglese TEAMtalk, non dovessero qualificarsi per la competizione prestigiosa targata UEFA la dirigenza sarebbe costretta a vendere alcuni pezzi pregiati e Maignan (la cui valutazione orbita attorno a 80 milioni di euro la scorsa estate) potrebbe essere uno dei sacrificati. A prezzo ribassato in caso di mancato prolungamento con il Milan.