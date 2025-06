Chelsea su Maignan, dall'Inghilterra: "Crediamo che ci siano davvero ottime chance che l’affare vada in porto"

Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sport, durante la trasmissione Sports Desk su Sky Sport News, parla dell'interesse del Chelsea per Mike Maignan:

"Il Chelsea sta parlando con il Milan per Mike Maignan, crediamo che ci siano davvero ottime chance che l’affare vada in porto. Tanti tifosi del Chelsea accoglierebbero l’acquisto con soddisfazione, anche perché, abituati negli ad avere giocatori come Cech o Maignan, credono di aver bisogno di un nuovo portiere perché l’anno prossimo saranno nuovamente in Champions League, con l’ambizione di poter vincere. Maignan è uno dei migliori al mondo, ha 29 anni, è il titolare della Francia, ha personalità, il phisique du role per diventare il numero uno indiscusso al Chelsea. Ha un solo anno di contratto col Milan. Ovunque è andato, ha vinto. Ha vinto la Ligue 1 con il Lille, ha vinto la Serie A al Milan ed è il capitano dei rossoneri. Se fossi un tifoso del Chelsea sarei estasiato dalla news”.