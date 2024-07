Chi vuole Bennacer deve pagare la clausola: il Milan non accetta offerte inferiori

vedi letture

Nelle prossime settimane ci sarà da chiarire anche il futuro di Ismael Bennacer. Nell'ultima stagione l'algerino ha giocato poco: la prima parte è stata saltata perchè stava ancora recuperando dall'infortunio al ginocchio e poi, tra Coppa d'Africa e altri problemi fisici, non è riuscito a giocare con grande continuità. Domani sarà ai blocchi di partenza a Milanello per il raduno di inizio stagione, con il resto dei compagni non impegnati tra Europei e Copa America.

Eppure nelle ultime settimane si è fatta largo l'ipotesi di una possibile cessione di Bennacer nel corso dell'estate. Il calciatore è finito soprattutto nel mirino dei club arabi e in particolare potrebbe essere bersaglio delle avances dell'Al-Ittihad se effettivamente ci sarà Stefano Pioli come nuovo allenatore. Il Milan, che non ha necessità di vendere, non accetterà offerte inferiori alla clausola da 50 milioni di euro. Al momento questa è la posizione del club rossonero, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.