Club turchi su Origi: quanto risparmierebbe il Milan dalla sua cessione

L'esperienza di Divock Origi con il Milan non si può certo definire memorabile. L'attaccante belga è arrivato come colpo in attacco dopo lo scudetto, approdato a Milanello a parametro zero per contendere il posto a Olivier Giroud. Le cose non sono, però, andate mai per il verso giusto. Il centravanti è arrivato non al meglio della condizione fisica a causa di un infortunio e ci ha messo troppo tempo per trovare ritmo, anzi forse non lo ha mai trovato dal momento che ogni volta che tornava a disposizione c'era qualcosa che lo faceva ripiombare nei problemi.

E così nell'unica stagione in rossonero ha giocato 36 partite, segnato 2 gol e offerto un assist. Un po' poco per quello che doveva essere l'attaccante titolare del Diavolo e molto poco se si considerano i 4 milioni netti di ingaggio ogni stagione. L'anno in prestito al Nottingham Forest non è andato molto meglio: una sola rete e tantissima panchina. Così Origi tornerà a Milanello ma è destinato a rimanerci per molto poco: il belga, come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà spinto ad accettare la corte dei club turchi. In questo modo tra ingaggio e cartellino, il Milan conta di risparmiare e guadagnare circa 10 milioni di euro che possono essere immediatamente essere reintrodotti nel mercato in entrata.