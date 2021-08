Andrea Conti è pronto a partire, è Andrea Conti. Come riporta Tuttosport, il terzino piace - e non poco - a Genoa e Cagliari. Il suo agente è al lavoro per trovargli una sistemazione: è ipotizzabile che il giocatore, per lasciare il Milan, chieda una buonuscita (prende 2.5 milioni all’anno di stipendio).