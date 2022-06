Corriere di Roma - Milan, nuovo rilancio per Zaniolo: cash più Pobega

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan non molla la presa per Nicolò Zaniolo ed ha fatto un nuovo rilancio per provare a convincere la Roma a cedere il giovane attaccante: come riporta oggi il Corriere di Roma, i rossoneri, oltre ovviamente alla parte cash, avrebbero infatti messo sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega come contropartita tecnica. Nei giorni scorsi, si era parlato del possibile inserimento nell'affare prima di Saelemakers e poi di Rebic.