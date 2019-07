Corriere Fiorentino - Veretout, Roma e Napoli restano in corsa ma il Milan è il club più determinato a chiudere l’affare

Roma e Napoli restano ancora in corsa, ma è il Milan, secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, il club più determinato a chiudere l’affare per Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. Per ora, però, nessun rilancio dei rossoneri ha del tutto convinto il ds viola Pradè che aspetta l’offerta più vicina ai 25 milioni di euro richiesti per liberarlo.