Corriere Romagna - Il Cesena non vuole cedere Berti al Milan

In casa Cesena, riporta corriereromagna.it, c'è stato un summit di mercato fra il presidente Robert Lewis, il responsabile dell’area tecnica Massimo Agostini e il direttore sportivo Moreno Zebi per prendere una decisione sull'offerta del Milan arrivata nella giornata di ieri per Tommaso Berti. Nonostante il forte interesse e la buona proposta dei rossoneri la proprietà americana dei romagnoli sembrerebbe aver deciso di non cedere il giovane centrocampista, che il Milan avrebbe voluto prendere per rinforzare la Primavera.