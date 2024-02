CorSera - Futuro Giroud: la Mls lo corteggia e lui ci sta pensando seriamente. Decisione definitiva tra marzo e aprile

Olivier Giroud, che questa sera tornerà in campo dal primo minuto dopo le due panchine di fila contro Monza e Rennes, ha già segnato 13 gol in questa che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia del Milan: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, la Mls americana lo sta corteggiando da tempo e lui ci sta pensando seriamente, anche come scelta di vita per la famiglia.

L'attaccante francese sta riflettendo e prenderà una decisione definitiva tra marzo e aprile. Indipendentemente da quello che deciderà, Giroud darò sempre tutto quello che ha per la maglia rossonera. Il suo obiettivo è di arrivare a 20 gol in stagione.