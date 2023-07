CorSera - Milan, Ballo-Touré in trattativa con il Nizza: il club rossonero chiede 4 milioni

Tra i giocatori rossoneri in uscita c'è anche Fodé Ballo-Touré, il quale non partirà domani per la tournée negli Stati Uniti in quanto c'è in corso una trattativa per il suo trasferimento al Nizza: il Milan chiede 4 milioni di euro per lasciar partire il terzino senegalese. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.