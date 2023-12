CorSera - Milan, Guirassy piace per i numeri in stagione e per il prezzo: ha una clausola da 17 milioni

Oltre a Jonathan David, da tempo nel mirino del Milan per l'attacco, il club rossonero segue con grande interesse anche Serhou Guirassy, centravanti classe 1996 dello Stoccarda. Il giocatore guineano piace in via Aldo Rossi sia per i numeri in stagione (18 gol in 13 partite) che per il prezzo (nel contratto ha una clausola rescissoria abbordabile da 17 milioni di euro).

Guirassy costerebbe quindi molto meno rispetto a Jonathan David del Lille, l'altro obiettivo del Milan per l'attacco, che ha una valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro. L'operazione centravanti potrebbe essere in parte finanziata dalla cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. I rossoneri puntano ad incassare dalla vendita del centrocampista bosniaco circa 10 milioni di euro.