Il Milan ha deciso la priorità del suo mercato, ovvero la ricerca di un difensore centrale. Il centrocampista, dunque, può attendere. Per questo, come riporta il Corriere della Sera, il tweet postato da Bakayoko ("No time", ha scritto il francese invitando i rossoneri a muoversi) non cambierà lo stallo attuale nella trattativa con il Chelsea.