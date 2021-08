CorSera - Milan, per la trequarti restano vive le opzioni Isco, Vlasic e Ziyech

Tra i tasselli mancanti al Milan, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, si può sottolineare il ruolo di trequartista. L'attenzione della dirigenza rossonera, secondo il Corriere della Sera, è rivolta verso tre nomi in particolare: Vlasic, Ziyech e Isco. Per il primo il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto mentre per il marocchino e lo spagnolo si punta ad uno sconto da Chelsea e Real Madrid negli ultimi giorni di mercato.