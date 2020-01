CorSera - Milan, Politano è più di una suggestione: l'Inter dice no al prestito, due scenari possibili

Matteo Politano è più di una suggestione per il Milan, tanto che settimana prossima i dirigenti milanisti incontreranno quelli dell'Inter per parlare proprio dell'attaccante esterno italiano. Come spiega il Corriere della Sera, i nerazzurri hanno già fatto sapere che non intendono dare via il giocatore in prestito e quindi per il Diavolo ci sono due scenari: o un acquisto a titolo definitivo oppure uno scambio di prestiti.