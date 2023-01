CorSera - Rinnovo Giroud: nelle prossime settimane nuovo vertice tra le parti, c’è fiducia

In merito al futuro di Olivier Giroud, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che nelle prossime settimane ci sarà un nuovo vertice tra il Milan e l'agente del francese per provare a definire il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. Nonostante le sirene del Manchester United, con gli inglesi che lo vorrebbero come erede di Cristiano Ronaldo, c'è sempre grande fiducia sul prolungamento con il Diavolo.