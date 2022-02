CorSera - Rinnovo Leao: contatti continui tra il Milan e Mendes, si respira un clima di fiducia e ottimismo

Rafael Leao è diventato ormai un elemento imprescindibile del Milan di Pioli e per questo il club di via Aldo Rossi è al lavoro per prolungare il suo contratto fino al 2026: come riferisce il Corriere della Sera questa mattina, i contatti tra i dirigenti rossoneri e il suo agente Jorge Mendes sono continui e, anche se la firma non sembra essere imminente, tra le parti si respira un clima di fiducia e ottimismo.