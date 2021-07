CorSport - Il Milan prepara l'affondo per Kaio Jorge e Vlasic

"I rossoneri preparano l’affondo per Kaio Jorge e Vlasic". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica alle strategie di mercato del Milan. In via Aldo Rossi ci sono nuovi arrivi in programma: "Per la terza punta e il trequartista - scrive il quotidiano romano - Maldini e Massara hanno le idee chiare". Il giovane brasiliano potrebbe arrivare subito (il Santos chiede 10 milioni), mentre per il croato, che vuole il Milan, bisogna convincere il Cska Mosca a cederlo in prestito con diritto di riscatto.