CorSport - Ilicic al Milan, è solo questione di tempo

Ilicic si colora sempre più di rossonero. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che l’ammissione fatta da Gasperini (“Si sta preparando per trovare una squadra che possa farlo giocare”) è l’ulteriore indizio di un affare tornato a essere caldo negli ultimi giorni. Il Milan, però, non ha ancora raggiunto un accordo con l’Atalanta. Maldini e Massara puntano a un affare low cost e vorrebbero cavarsela rinunciando al 50% che spetterebbe ai rossoneri in caso di cessione di Pessina. Quella percentuale, però, si annullerà comunque nel momento in cui il centrocampista raggiungerà le 100 presenze in nerazzurro, attraverso il pagamento di un bonus di 3 milioni di euro. I bergamaschi continuano a chiedere un ulteriore conguaglio per Ilicic, ma è solo questione di tempo: secondo il CorSport, lo sloveno è destinato a trasferirsi al Milan.