CorSport: "Leao, rinnovo in stallo: senza prolungamento il Milan valuterà la cessione in estate"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Leao cresce ma rinnovo in stallo: senza, il Milan valuterà la cessione" scrive il Corriere dello Sport. Non segna da 8 partite ma contro l'Atalanta ha trovato l'assist per il gol di Messias, tornando a lasciare il segno. "Sto bene a Milano, mi trovo bene.

Vediamo a fine stagione cosa succede" ha detto il giocatore parlando del rinnovo, rimandando tutto al termine dell'annata, il Milan sperava di poter firmare il prolungamento del portoghese molto prima, addirittura prima del Mondiale ma non sono arrivati gli accordi. "Il dialogo prosegue e sembra essere costruttivo, ma non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del giocatore e se entro l’estate non dovesse arrivare allora il Milan prenderà in esame la cessione di Leao" scrive il quotidiano.