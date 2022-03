CorSport - Milan a caccia di un trequartista: Adli c'è. E poi Sanches

MilanNews.it

Nella prossima stagione il Milan avrà bisogno di un’alternativa concreta a Brahim Diaz. Lo spagnolo, ovviamente, resterà in rossonero (ha un altro anno di prestito), ma a Pioli serve un piano B per la trequarti. Il tecnico potrà contare su Adli, acquistato la scorsa estate e "parcheggiato" al Bordeaux fino a giugno, ma al francese, con ogni probabilità, servirà un periodo di normale ambientamento. Sarebbe meglio, dunque, cautelarsi con un’alternativa di maggiore esperienza e sostanza. Come riporta il Corriere dello Sport, Renato Sanches, già individuato come erede di Kessie, potrebbe essere la soluzione ideale.