CorSport - Milan, il baby Samardzic obiettivo caldo

Il Milan continua a seguire il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti buoni per il presente e soprattutto per il futuro. In questo contesto si inserisce il nome di Lazar Samardzic, trequartista classe 2002 dell’Hertha Berlino su cui il Milan lavora dai tempi della cessione di Piatek al club tedesco. La trattativa è stata avviata da Maldini, ma per il Corriere dello Sport andrà avanti a prescindere dalla permanenza dell’ex capitano in dirigenza (ancor di più con l'eventuale arrivo di Rangnick). Il problema, come spesso capita, è la concorrenza: su Samardzic nelle ultime settimane hanno messo gli occhi anche Juventus, Manchester city, Barcellona e Atletico Madrid.