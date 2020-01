CorSport - Milan, l'Arsenal chiede informazioni su Calhanoglu

A differenza di alcuni suoi compagni (Suso, Piatek e Paquetà) Hakan Calhanoglu non è da considerarsi fuori dal progetto Milan. Il turco anche con Pioli ha dimostrato di poter giocarsi le sue opportunità in rossonero anche se le ipotesi di mercato non mancano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per l'ex Bayer Leverkusen ci sarebbe stata una richiesta d'informazioni da parte dell'Arsenal.