CorSport - Zirkzee, Fonseca avrebbe chiesto un altro tipo di centravanti

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta un'indiscrezione abbastanza pesante circa la trattativa del Milan per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che è finito in cima alla lista dei desideri del club di via Aldo Rossi per questa sessione di calciomercato. I rossoneri, disposti a pagare la clausola di 40 milioni che si attiva da inizio luglio, sono rimasti impantanati nei discorsi con l'agente del calciatore Kia Joorabchian che chiede 15 milioni di commissioni. Ma ci sarebbe anche un'altra motivazione per la quale la trattativa è in frenata.

Secondo il CorSport infatti, il neoallenatore Paulo Fonseca avrebbe chiesto a Zlatan Ibrahimovic un altro tipo di attaccante. Il tecnico portoghese vorrebbe avere una punta più con le caratteristiche di Olivier Giroud, ovvero un attaccante che possa essere un "rapace d'area di rigore". Per Zirkzee, invece, ci sarebbe bisogno di un attaccante da affiancargli e Fonseca non lo vede come prima punta.