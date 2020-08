Criscitiello sul Milan: "Tenere Ibra ok, ma alle condizioni del club"

Al Milan riflettono sul futuro. Qualcuno, da Londra, ci dice che Gazidis si sarebbe riproposto al CDA dell’Arsenal. Sarebbe la svolta. Difficilmente ciò accadrà. Nel frattempo i giorni passano e non si parla più del rinnovo di Donnarumma. Dietro le montagne ci sono le nubi e già il fatto che si parli molto di più del futuro di Ibrahimovic e non di quello di Gigio fa preoccupare. Entrambi si godono la vacanza in Sardegna. Donnarumma ha scelto la barca (e che barca…), Zlatan la terra ferma e gli amici. Bravi i calciatori rimasti in Italia, meno intelligenti quelli andati in Spagna e in Grecia. Discorso che vale per tutti i vacanzieri e non solo per i calciatori che, a breve, dovranno tornare in ritiro. La richiesta di Ibra ci sta: lui si sente il più forte ed è giusto che chieda 7 milioni e mezzo per la stagione 2020-2021. Bravo lui e bravo Mino. Se il Milan, però, dovesse prendere in considerazione questa cifra sarebbe roba da folli. Una società che punta sui giovani e accontenta un quasi quarantenne con circa 8 milioni di euro a stagione vuol dire non aver capito nulla del proprio futuro. Maldini non accetti queste condizioni e trovi un’alternativa. Tenere Ibra ok ma alle condizioni del club.