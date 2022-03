Crotone a rischio retrocessione, il costo del riscatto di Messias potrebbe abbassarsi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, in vista della prossima stagione, dovrà parlare con il Crotone per il riscatto di Messias. Come riporta Tuttosport, con i calabresi penultimi in classifica in Serie B (quindi a rischio retrocessione), è ipotizzabile che il costo del cartellino del brasiliano possa abbassarsi a meno dei 5.4 milioni previsti dall’accordo stipulato la scorsa estate.