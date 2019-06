D. Massara: "Ceballos è chiuso al Real e non è nelle grazie di Zidane"

Dario Massara di Sky Sport ha parlato della missione del Milan di ieri in Spagna: "La missione è servita soprattutto per un primo contatto tra la nuova dirigenza rossonera e quella del Real Madrid. Si sono scambiate informazioni e le liste dei giocatori che sono sul mercato. Ceballos è il giocatore più ambito dal Diavolo, perchè è chiuso al Real Madrid e non sembra essere nelle grazie di Zidane. Anche Borja Mayoral potrebbe essere un nome, così come Lucas Vazquez. Non è stata imbastita, però, alcuna trattativa al momento".