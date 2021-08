Da Londra - Il Milan spinge per Bakayoko: la priorità del francese è sempre stato il ritorno in rossonero

Secondo quanto riportato da Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com, il Milan continua a spingere per il ritorno di Bakayoko. La società rossonera ha ripreso i contatti con il Chelsea e starebbe puntando al francese come rinforzo per il centrocampo. Dal lato del giocatore, il classe 94' ha sempre posto come priorità il ritorno a Milanello considerata l'ottima stagione di cui era stato protagonista in rossonero.